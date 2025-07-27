Два БПЛА сбили в небе над Воронежской областью в ночь на 27 июля

Два украинских беспилотника уничтожили в Воронежской области в ночь на воскресенье, 27 июля, сообщает Минобороны РФ.
По информации губернатора Александра Гусева один из БПЛА был ликвидирован в небе над столицей Черноземья. Предварительно, пострадавших и повреждений на земле нет.
Режим опасности атаки беспилотников, объявленный в регионе в 0:29, сохраняется.
Воронежцев призывают сохранять спокойствие, по возможности не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проёмов, а также следить за дальнейшими сообщениями МЧС России и облправительства.
По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА. 36 беспилотников сбили в Брянской области, 21 — в Смоленской области, десять — в Калужской области, по девять в Волгоградской и Ростовской областях, четыре — в Республике Крым, по два — в Воронежской и Курской областях, а также над акваторией Чёрного моря и по одному над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.