Два БПЛА сбили в небе над Воронежской областью в ночь на 27 июля

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА. 36 беспилотников сбили в Брянской области, 21 — в Смоленской области, десять — в Калужской области, по девять в Волгоградской и Ростовской областях, четыре — в Республике Крым, по два — в Воронежской и Курской областях, а также над акваторией Чёрного моря и по одному над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.