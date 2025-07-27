Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области сбили более десяти дронов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Ленинградской области сбили более десяти беспилотников, пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении», — написал он.

В Ломоносовском районе из-за падения фрагментов беспилотника пострадала женщина, ей оказывают медпомощь. Там также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора.

Чуть позже Дрозденко уточнил, что количество сбитых над регионом дронов возросло: их обломки упали в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Возгораний и пострадавших нет.

С 6:35 мск в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. В аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше