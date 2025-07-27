В Ленинградской области сбили более десяти дронов

«В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении», — написал он.
В Ломоносовском районе из-за падения фрагментов беспилотника пострадала женщина, ей оказывают медпомощь. Там также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора.
Чуть позже Дрозденко уточнил, что количество сбитых над регионом дронов возросло: их обломки упали в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Возгораний и пострадавших нет.
С 6:35 мск в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. В аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.