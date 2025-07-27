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Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь и утро сбили 22 украинских БПЛА над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин.

Источник: РИА Новости

«Сегодня ночью и в утренние часы ВСУ совершена массированная атака беспилотников на наш регион. На текущий момент, благодаря усилиям Министерства обороны России, силами ПВО и средствами РЭБ успешно сбиты и подавлены 22 БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Анохин отметил, что, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Также, по словам губернатора, на местах падения обломков работают оперативные службы.

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