Над Смоленской областью сбили 22 беспилотника

«Сегодня ночью и в утренние часы ВСУ совершена массированная атака беспилотников на наш регион. На текущий момент, благодаря усилиям Министерства обороны России, силами ПВО и средствами РЭБ успешно сбиты и подавлены 22 БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Анохин отметил, что, предварительно, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Также, по словам губернатора, на местах падения обломков работают оперативные службы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше