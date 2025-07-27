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В Ленинградской области сбили более десяти дронов

В Ленинградской области уничтожили более десяти беспилотников, отражение атаки продолжается, написал губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

Обломки упали в Гатчине и Войсковицком поселении, а в Ломоносовском районе произошло «возгорание строений в частном секторе», сообщил он, добавив, что пожар локализован. МЧС, Ленинградскую областную противопожарно-спасательную службу и лесную пожарную охрану перевели на усиленное дежурство.

Позднее губернатор сообщил, что падение обломков зафиксировали также в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске.

С 6 утра в регионе действует режим опасности атаки беспилотников, власти предупредили об ухудшении работы мобильного интернета.

На этом фоне в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщала Росавиация в 7:28. В телеграм-канале аэропорта предупредили о «корректировках расписания» в ближайшие часы. Согласно данным онлайн-табло, задержаны и отменены десятки рейсов.

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