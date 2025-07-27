В Ленинградской области сбили более десяти дронов

На этом фоне в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщала Росавиация в 7:28. В телеграм-канале аэропорта предупредили о «корректировках расписания» в ближайшие часы. Согласно данным онлайн-табло, задержаны и отменены десятки рейсов.