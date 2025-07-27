В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина

«Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что пожарные тушат возгорание в треквартирном домев послеке Большая Ижора. Регион компенсирует ущерб жителям, чье имущество пострадала при налете БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше