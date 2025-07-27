Подразделения «Юг» заняли более выгодные позиции в зоне СВО

«Противник потерял до 130-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск Донецкой Народной Республики.