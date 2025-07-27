Подразделения «Юг» заняли более выгодные позиции в зоне СВО

«Противник потерял до 130-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.