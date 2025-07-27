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Подразделения «Юг» заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и шесть артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 130-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск Донецкой Народной Республики.