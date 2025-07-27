Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.