Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии противника в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное и Темировка Запорожской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

«ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств», — добавляется в сводке ведомства.