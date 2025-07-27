Подразделения «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии противника в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное и Темировка Запорожской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.
«ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств», — добавляется в сводке ведомства.