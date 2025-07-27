Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Дробышево, Карповка и Шандриголово в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области.
«Потери противника составили более 225 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены девять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.