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Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Дробышево, Карповка и Шандриголово в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области.

«Потери противника составили более 225 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены девять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.