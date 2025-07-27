В небе над Ростовской областью за ночь сбили 9 беспилотников

В ночь с 26 на 27 июля в небе над Ростовской областью быдл сбито 9 беспилотных летательных аппаратов. Информацию о количестве сбытых дронов разместило на своей странице в Telegram-канале Минобороны России. По данным правительства Ростовской области, атаки БПЛА атаковали Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Каменский и Белокалитвинский районы.
Есть пострадавшая — жительница хутора Лесной Каменского района получила осколочное ранение в ногу. Частично повреждено имущество и дома местных жителей.
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