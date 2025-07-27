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ВС России ударили по украинским цехам производства БПЛА

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по цехам производства и пунктам управления беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146-ти районах», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72950 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24348 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27874 орудия полевой артиллерии и минометов, 38764 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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