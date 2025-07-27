Дрозденко: в Ленинградской области отразили атаку БПЛА

«Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята. Атака БПЛА полностью отражена. Благодарю военнослужащих за ратный труд и защиту ленинградского неба», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, над регионом за утро 27 июля было сбито более 10 дронов. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении, Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. В Ломоносовском районе от обломков сбитого беспилотника пострадала женщина (получила ушибы и порезы), также обломки стали причиной возгорания строений в частном секторе района и трехквартирного дома в поселке Большая Ижора.
На фоне атаки БПЛА вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково — 57 рейсов на вылет были задержаны, 22 рейса направлены на запасные аэродромы. Позднее в Росавиации сообщили о снятии ограничений.