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Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire ВСУ чешского производства, а также 291 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня “Vampire” чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.