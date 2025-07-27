Средства ПВО за сутки сбили 291 украинский дрон

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки в ходе СВО две авиационные бомбы, три реактивных снаряда Vampire ВСУ чешского производства, а также 291 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.