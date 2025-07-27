Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ и Азовским морем за день сбили 72 БПЛА

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за день над регионами страны и Азовским морем 72 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Силы ПВО с 05:40 мск до 18:00 мск перехватили 51 дрон над территорией Ленинградской области (с 06:25 мск до 09:40 мск), 5 сбили над Брянской областью, 4 над Калужским регионом, 3 дрона уничтожили над территорией Новгородской области, 3 БПЛА сбили над Курской областью, 2 — над территорией Нижегородской области, 2 беспилотника — над акваторией Азовского моря, 1 уничожили в Смоленской области и 1 — над Белгородской областью, сказали в ведомстве.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше