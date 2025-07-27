Над регионами РФ и Азовским морем за день сбили 72 БПЛА

Силы ПВО с 05:40 мск до 18:00 мск перехватили 51 дрон над территорией Ленинградской области (с 06:25 мск до 09:40 мск), 5 сбили над Брянской областью, 4 над Калужским регионом, 3 дрона уничтожили над территорией Новгородской области, 3 БПЛА сбили над Курской областью, 2 — над территорией Нижегородской области, 2 беспилотника — над акваторией Азовского моря, 1 уничожили в Смоленской области и 1 — над Белгородской областью, сказали в ведомстве.
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