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Над Ленинградской областью за три часа утром сбили 51 дрон

Военные перехватили 72 украинских дрона над восемью регионами России и над Азовским морем, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Из них 51 БПЛА был перехвачен над Ленинградской областью с 06:25 мск до 09:40, говорится в сообщении.

Остальные дроны были уничтожены в период с 5:40 до 18:00 по мск. Пять БПЛА военные ликвидировали над Брянской областью, четыре — над Калужской. По три дрона были сбиты в небе над Новгородской и Курской областями, по два — над Нижегородской областью и Азовским морем. Еще по одному дрону было сбито над Смоленской области и Белгородской областями.

Около 6:30 мск в Ленобласти объявили режим опасности атаки БПЛА. Утром и днем губернатор региона сообщал о перехвате беспилотников военными. Он также отметил, что из-за атак пострадала женщина, а в Ломоносовском районе области произошел пожар. Режим беспилотной опасности действовал около пяти часов. В Пулково на время ограничивали полеты.

В Санкт-Петербурге 27 июля праздновали день Военно-морского флота (ВМФ).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об ударе дрона по автомобилю в Шебекинском округе, в результате чего погиб мирный житель. Его жена получила ранения, ее госпитализировали, автомобиль, атакованный дроном — сгорел.

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