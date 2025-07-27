Над Ленинградской областью за три часа утром сбили 51 дрон

Остальные дроны были уничтожены в период с 5:40 до 18:00 по мск. Пять БПЛА военные ликвидировали над Брянской областью, четыре — над Калужской. По три дрона были сбиты в небе над Новгородской и Курской областями, по два — над Нижегородской областью и Азовским морем. Еще по одному дрону было сбито над Смоленской области и Белгородской областями.