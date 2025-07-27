Российские бойцы пресекли попытки ВСУ вести снабжение подразделений роботизированными платформами на передовых позициях у Часова Яра. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
«Бойцами 6-й мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск были уничтожены две роботизированные платформы, доставлявшие к линии боевого соприкосновения провизию и боеприпасы…», — сказали в пресс-службе.
Отмечалось, что это в свою очередь лишило вражеский передовой опорный пункт возможности обороняться и позволило подразделениям ВС РФ продвинуться вперед, заняв украинские позиции.
Как писал сайт KP.RU, 1 июля в ДНР на Краматорско-Дружковском направлении российские войска уничтожили два робототехнических комплекса украинских националистов, с помощью которых боевики пытались организовать доставку боеприпасов и материальных средств на передний край своей обороны. Однако попытка была успешно сорвана операторами FPV-дронов Южной группировки войск.
Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы десантников Новороссийского горного соединения ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области, в ходе которой был уничтожен наземный дрон противника.