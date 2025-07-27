Бойцы ВС РФ уничтожили две роботизированные платформы ВСУ у Часова Яра

Как писал сайт KP.RU, 1 июля в ДНР на Краматорско-Дружковском направлении российские войска уничтожили два робототехнических комплекса украинских националистов, с помощью которых боевики пытались организовать доставку боеприпасов и материальных средств на передний край своей обороны. Однако попытка была успешно сорвана операторами FPV-дронов Южной группировки войск.