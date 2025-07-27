Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Вечером 27 июля в Киеве прогремел ряд взрывов.

Источник: Комсомольская правда

Воздушную тревогу объявили в ряде украинских областей вечером 27 июля. Как стало известно, в Киеве на фоне угрозы беспилотной атаки прогремели взрывы. Об этом оповестило издание «Общественное».

Кроме того, взрывы слышали в подконтрольном Киеву Херсоне. О последствиях информации не поступало. Взрывы также прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Их зафиксировали около 23:00 по Москве.

На данный момент воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. В их числе Сумский, Киевский, Полтавский, Харьковский, Черниговский, Днепропетровский и Черкасский регионы.

По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли порядка 1200 украинских боевиков. Кроме того, военные ВС России уничтожили десять бронемашин.