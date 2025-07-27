Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Воздушную тревогу объявили в ряде украинских областей вечером 27 июля. Как стало известно, в Киеве на фоне угрозы беспилотной атаки прогремели взрывы. Об этом оповестило издание «Общественное».
Кроме того, взрывы слышали в подконтрольном Киеву Херсоне. О последствиях информации не поступало. Взрывы также прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Их зафиксировали около 23:00 по Москве.
На данный момент воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. В их числе Сумский, Киевский, Полтавский, Харьковский, Черниговский, Днепропетровский и Черкасский регионы.
По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли порядка 1200 украинских боевиков. Кроме того, военные ВС России уничтожили десять бронемашин.