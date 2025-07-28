Лебедев: бойцы ВС России нанесли удары по аэродромам в Полтавской области

Военные Вооруженных Сил России успешно выполнили боевую задачу. Им удалось нанести удары по аэродромам и технике ВСУ в Полтавской области. Такими сведениями поделились в николаевском пророссийском подполье, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор Сергей Лебедев, атака также совершена на Сумскую область. В том числе, отметил он, удары нанесены по военным объектам в городе Конотоп.
«Хорошо прилетело в Полтавскую область: Нежин, Лубны, Миргород. Аэродромы, скопления техники, красивый прилет в Лубны, говорят, что в казармы», — поделился Сергей Лебедев.
Кроме того, 27 июля военные ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Николаевской области. По данным Сергея Лебедева, солдаты также успешно атаковали места, где производилась сборка и хранение БПЛА.