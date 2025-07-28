Коты-терапевты пополнили труппу Куклачева: маленьким героям нашли безопасную работу

Коты из зоны специальной военной операции (СВО) будут выступать в театре Юрия Куклачева. «Известия» рассказали, как встретили новых членов труппы и почему эти коты такие особенные.
По словам главы АНО «Кошкин дом» Евгении Михайловой, многие животные приехали из одного блиндажа или подвала, а после жили вместе в приюте, который расположен в Донецке. На передовой бравы коты сражаются с грызунами, а также выполняют еще одну крайне важную задачу.
«Они исполняют роль врача-терапевта. Помогают, внутренний дух поддерживают, вот эту энергию, силу воли, силу духа. Да здравствуют кошки!» — сказал Куклачев.
Как рассказала боец Анна Илясова, своего котенка по имена Зет она подобрала в разбитом поселке в ДНР. Малыш потерял своих родителей и женщина не смогла пройти мимо. Кот боится оставаться один, рассказывает они, и уже не простоя является членом семьи, но и их боевой единицей.
Как KP.RU писал ранее, танкист-участник СВО с позывным «Тяпа» рассказал о своих питомцах, которые помогают ему справляться с тяготами службы. Например, его кот Мишаня всегда скучает во время отъездов хозяина, спит на его месте и громко встречает после возвращения.