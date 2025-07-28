Коты-терапевты пополнили труппу Куклачева: маленьким героям нашли безопасную работу

Как рассказала боец Анна Илясова, своего котенка по имена Зет она подобрала в разбитом поселке в ДНР. Малыш потерял своих родителей и женщина не смогла пройти мимо. Кот боится оставаться один, рассказывает они, и уже не простоя является членом семьи, но и их боевой единицей.