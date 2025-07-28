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Артиллерия «Центра» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ в ДНР

ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Артиллерия российской группировки «Центр» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщило журналистам Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) “Мста-С” 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” уничтожил замаскированный опорный пункт противника», — говорится в сообщении.

Таким образом, российским бойцам удалось сорвать ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении.

Министерство добавило, что местоположение опорного пункта, который, в том числе, оборонял рубежи на подступах к Красноармейску, вскрыли операторы разведывательных беспилотников. Успешные действия позволили продвинуться штурмовым подразделениям и закрепиться на более выгодных позициях, уточнили в ведомстве.

Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, «подпитывает» северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.