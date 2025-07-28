«Тосочка» уничтожила опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне действия «Запада»

«Подразделения войск РХБ защиты группировки “Запад” в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 “Тосочка” продолжают оказывать поддержку действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили журналистам в МО РФ.
Контроль поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени.
«Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения подразделений группировки войск “Запад”, — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что координаты разведчики передали экипажу «Тосочки».
«Военнослужащие подразделений радиационной химической и биологической защиты группировки войск “Запад”, используя тяжелую огнеметную систему ТОС-2 “Тосочка”, нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ на одном из направлений зоны проведения специальной военной операции в ночное время», — уточнили в МО РФ.