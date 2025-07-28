Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тосочка» уничтожила опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне действия «Запада»

ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Военнослужащие войск РХБЗ группировки войск «Запад» из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты, укрытия и пехоту ВСУ, оказывая поддержку штурмовым и мотострелковым подразделениям, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения войск РХБ защиты группировки “Запад” в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 “Тосочка” продолжают оказывать поддержку действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили журналистам в МО РФ.

Контроль поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени.

«Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения подразделений группировки войск “Запад”, — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что координаты разведчики передали экипажу «Тосочки».

«Военнослужащие подразделений радиационной химической и биологической защиты группировки войск “Запад”, используя тяжелую огнеметную систему ТОС-2 “Тосочка”, нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ на одном из направлений зоны проведения специальной военной операции в ночное время», — уточнили в МО РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше