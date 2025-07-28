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Польский наемник пытался взорвать гранату, когда попал в плен, сообщил боец

ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Польский наемник ВСУ попытался взорвать гранату, когда его брали в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».

Минобороны России 26 июля сообщило об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Зеленый Гай в ДНР. ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью, отметило МО. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить, уточнило министерство.

«На том же Зеленом Гае сам наемник, именно польский, был взят в плен. Наши войска штурмовали дом — он отбивался, как мог. Потом в определенный момент просто прекратил палить из оружия, и наши военные подошли к дому, он, конечно же, сдал оружие, но хотел потянуться за гранатой, но наши военные предотвратили данный момент: вырвали у него эту гранату», — сказал агентству «Восток».

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

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