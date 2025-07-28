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Военные «Центра» сбили 121 дрон, освобождая Новоэкономическое в ДНР

Минобороны: бойцы «Центра» сбили 121 дрон приМОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения Новоэкономического в ДНР на красноармейском направлении, в частности, как военные сбили 121 дрон в боях за населенный пункт, сообщило Минобороны России.освобождении Новоэкономического.

Источник: © РИА Новости

Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа «Баба-Яга».

«Мы сбили 121 дрон, включая четырехвинтовые — если повредить один винт, они падают», — рассказал командир взвода БПЛА Михаил Маликов.

Гвардейцы при поддержке расчетов артиллерии и ударных FPV-дронов молниеносно перешли в атаку, разгромив формирования ВСУ, подчеркнуло министерство.

«Сначала — артподготовка, потом мы вместе заходим. Если граната не берет — тогда уже РПГ», — сказал помощник гранатометчика Асылбек Шуенбеков.

Противник, по словам гранатометчика, не успевал окопаться и часто откатывался без боя.

«Продвижение осложнялось открытыми пространствами вокруг поселка, но бойцы использовали тактику скрытного захода на мотоциклах и перебежки малыми группами», — говорится в сообщении оборонного ведомтсва.

Подразделения ВСУ, по наблюдениям штурмовика Ивана Роговенко, в основном бегут, а те, кто пытается держать оборону, прячутся в подвалах, избегая высоток.

Они даже не ожидали, что мы так быстро зайдем, заключил штурмовик.

Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, «подпитывает» северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

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