Дроноводы уничтожили роботизированные платформы ВСУ у Константиновки

«В районе Константиновки расчет БПЛА 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск выявил путь подвоза боеприпасов к передовым подразделениям ВСУ с помощью роботизированной платформы. Точная работа расчета позволила в считанные минуты ликвидировать цель, оставив противника без снабжения, что поспособствовало успешному продвижению российской армии на данном участке», — сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка расчетом БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии была обнаружена передвижная станция РЭБ на базе роботизированной платформы. «Точным ударом оптоволоконного дрона цель была поражена», — подчеркнули в Минобороны.
«Подразделения Южной группировки войск продолжают уверенно наступать на всех участках своей зоны ответственности. В попытках замедлить продвижение российских войск противник применяет роботизированные платформы для организации радиоподавления каналов управления БПЛА и подвоза боеприпасов своим подразделениям, находящимся под постоянным огневым воздействием артиллерии ВС РФ», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что только за прошедший месяц подразделениями Южной группировки войск уничтожено более 50 единиц роботизированных платформ самого разного назначения.