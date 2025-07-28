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«На улицу страшно выходить»: Пленный из ВСУ раскрыл тонкости мобилизации по-украински

Пленный Мамчур: ТЦК мобилизовали пятерых украинцев, когда они ехали с работы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ТЦК на Украине за один раз мобилизовали пятерых мужчин, которые просто ехали с работы домой. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий 156-й бригады ВСУ Александр Мамчур.

Сначала машину, в которой ехали мужчины, под предлогом проверки документов остановили сотрудники ГАИ. Потом они заявили, что у водителя проблемы со страховкой и тут же подъехало ТЦК.

Военкомы забрали у всех пятерых документы и телефоны и в скором времени отправили на учения в город Ровно.

«Большинство ребят там было с ТЦК призванных, всех по беспределу мобилизовали, на улицу даже страшно было выходить», — заключил пленный.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции один из боевиков Вооруженных сил Украины расстрелял собственного командира, после чего сдался в плен российской армии.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил недавно, что взятые в плен женщины-наемницы, участвовавшие в боях на стороне ВСУ, могут даже не дойти до суда.