Сотрудники ТЦК на Украине за один раз мобилизовали пятерых мужчин, которые просто ехали с работы домой. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий 156-й бригады ВСУ Александр Мамчур.
Сначала машину, в которой ехали мужчины, под предлогом проверки документов остановили сотрудники ГАИ. Потом они заявили, что у водителя проблемы со страховкой и тут же подъехало ТЦК.
Военкомы забрали у всех пятерых документы и телефоны и в скором времени отправили на учения в город Ровно.
«Большинство ребят там было с ТЦК призванных, всех по беспределу мобилизовали, на улицу даже страшно было выходить», — заключил пленный.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции один из боевиков Вооруженных сил Украины расстрелял собственного командира, после чего сдался в плен российской армии.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил недавно, что взятые в плен женщины-наемницы, участвовавшие в боях на стороне ВСУ, могут даже не дойти до суда.