Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского оставили в селе Зеленый Гай в ДНР тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом ТАСС рассказал боец ВС РФ с позывным Гость.
«Трофейное вооружение, техника — то есть ее тысячи, если считать в единицах. Они же как бы готовились тоже, копали позиции, завозили туда вооружение, пушки, автоматы, БК, гранаты — все подряд», — отметил собеседник агентства.
Сейчас, по его словам, все это лежит или сгоревшее, или уничтоженное. А все, что осталось целым, ждет российских саперов, которые займутся уничтожением арсенала. В числе брошенной техники, добавил Гость, танки Leopard, БМП Bradley и другие образцы военной техники.
26 июля в Минобороны России сообщили, что российская армия продолжает успешно достигать целей, поставленных перед ней в рамках проведения специальной военной операции. На этот раз были освобождены населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области.
После этого глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов обратился к российским военнослужащим, освободившим населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике. Он поздравил их с очередными боевыми успехами.