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Боец Гость: «Украинские военные бросили в Зеленом Гае тысячи единиц вооружения»

Российские бойцы рассказали об освобождении Зеленого Гая в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского оставили в селе Зеленый Гай в ДНР тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом ТАСС рассказал боец ВС РФ с позывным Гость.

«Трофейное вооружение, техника — то есть ее тысячи, если считать в единицах. Они же как бы готовились тоже, копали позиции, завозили туда вооружение, пушки, автоматы, БК, гранаты — все подряд», — отметил собеседник агентства.

Сейчас, по его словам, все это лежит или сгоревшее, или уничтоженное. А все, что осталось целым, ждет российских саперов, которые займутся уничтожением арсенала. В числе брошенной техники, добавил Гость, танки Leopard, БМП Bradley и другие образцы военной техники.

26 июля в Минобороны России сообщили, что российская армия продолжает успешно достигать целей, поставленных перед ней в рамках проведения специальной военной операции. На этот раз были освобождены населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области.

После этого глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов обратился к российским военнослужащим, освободившим населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике. Он поздравил их с очередными боевыми успехами.

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