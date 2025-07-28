Боец Гость: «Украинские военные бросили в Зеленом Гае тысячи единиц вооружения»

Сейчас, по его словам, все это лежит или сгоревшее, или уничтоженное. А все, что осталось целым, ждет российских саперов, которые займутся уничтожением арсенала. В числе брошенной техники, добавил Гость, танки Leopard, БМП Bradley и другие образцы военной техники.