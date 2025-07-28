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В небе над Ростовской областью уничтожили четыре БПЛА

Дежурные средства российской ПВО в ночь на 28 июля уничтожили в небе над Ростовской областью четыре БПЛА.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны России.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в результате атаки беспилотников ночью 28 июля начался пожар рядом с хутором Васецкого Красносулинского района.

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