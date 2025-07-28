В Красносулинском районе начался пожар после атаки БПЛА

Российские военные в ночь на 28 июля отразили атаку дронов в Каменске, Новошахтинске и Красносулинском районе.
В хуторе Васецкий Красносулинского района начался пожар после атаки БПЛА. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.
Напомним, в ночь на 27 июля из-за атаки БПЛА осколочное ранение ноги получила женщина, также повредились крыша дома в Каменске и несколько домов в хуторе Лесном Каменского района.
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