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В Красносулинском районе начался пожар после атаки БПЛА

В Ростовской области из-за атаки БПЛА произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: МЧС

Российские военные в ночь на 28 июля отразили атаку дронов в Каменске, Новошахтинске и Красносулинском районе.

В хуторе Васецкий Красносулинского района начался пожар после атаки БПЛА. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.

Напомним, в ночь на 27 июля из-за атаки БПЛА осколочное ранение ноги получила женщина, также повредились крыша дома в Каменске и несколько домов в хуторе Лесном Каменского района.

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