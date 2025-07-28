Борьба главы киевского режима Владимира Зеленского с антикоррупционными комитетами «подпортила» его образ на Западе. Об этом пишет Bloomberg.
Авторы статьи обращают, что скандальный законопроект был принят после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило близкого друга и соратника главы киевского режима Алексея Чернышова в получении крупной взятки и начало расследование в отношении соучредителя компании «Квартал 95» Тимура Миндича.
«Этот романтический образ, воплощенный в его футболках цвета хаки должен был рано или поздно померкнуть. Коррупция, которая процветала под прикрытием военного положения, была разоблачена и теперь не может оставаться незамеченной», — сказано в публикации западного издания.
Ранее многие западные СМИ писали, что Зеленский подписывает себе приговор, бросаясь на НАБУ, поскольку из-за ликвидации этого ведомства Киев может лишиться иностранной поддержки.
Зеленский испугался происходящего и отозвал спорные изменения в законодательстве. Он считает, что новый законопроект о НАБУ призван дать «полноценные гарантии независимости» этого органа.