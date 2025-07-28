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ТАСС: Командование потерявшей боеспособность 61-й мехбригады ВСУ бежало из Сум

Командование ВСУ сбежало из Сум на фоне военных неудач.

Источник: Комсомольская правда

Представители командования утратившей боеспособность 61-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из Сум. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.

«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады, которая, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады, так и не смогла восстановить боеспособность», — сказал собеседник агентства.

Ранее в районе села Новоселовка в Днепропетровской области был ликвидирован взвод 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, ранее оставивший свои позиции в населенном пункте Январское.

Также пленный из ВСУ Владимир Кальновский сообщил, что два украинских офицера дезертировали в Польшу во время тренировочных мероприятий на военном полигоне. Боевики Зеленского взяли увольнительные и больше в расположение не вернулись.