Представители командования утратившей боеспособность 61-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из Сум. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.
«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады, которая, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады, так и не смогла восстановить боеспособность», — сказал собеседник агентства.
Ранее в районе села Новоселовка в Днепропетровской области был ликвидирован взвод 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, ранее оставивший свои позиции в населенном пункте Январское.
Также пленный из ВСУ Владимир Кальновский сообщил, что два украинских офицера дезертировали в Польшу во время тренировочных мероприятий на военном полигоне. Боевики Зеленского взяли увольнительные и больше в расположение не вернулись.