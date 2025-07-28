После атаки БПЛА на Ленобласть 27 июля погиб мужчина

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вечером 27 июля в своих соцсетях сообщил о жертве атаки БПЛА на регион.
По словам губернатора, 27 июля была отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, был сбит 51 дрон. В отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.
Во время пожара из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины из Ломоносовского района, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, отметил Александр Дрозденко.
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