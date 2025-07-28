Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА на Ленобласть 27 июля погиб мужчина

Он погиб во время пожара, начавшегося из-за обломков БПЛА.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вечером 27 июля в своих соцсетях сообщил о жертве атаки БПЛА на регион.

По словам губернатора, 27 июля была отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, был сбит 51 дрон. В отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.

Во время пожара из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины из Ломоносовского района, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, отметил Александр Дрозденко.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше