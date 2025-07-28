City Press: на Украине задержали двух граждан ЮАР за попытку дезертирства

Двух граждан Южно-Африканской Республики, которые прибыли на Украину в качестве парамедиков, задержали при попытке покинуть страну. Их подозревают в том, что они хотели дезертировать. Об этом пишет издание City Press.
Отмечается, что Йован Майнхардт и Тайрон Слабберт получили полугодовой контракт, который подразумевал работу парамедиками. Позже выяснилось, что иностранцев ввели в заблуждение. Граждан ЮАР заставили проходить военную подготовку, грозились отправить на передовую в качестве обычных солдат. Задержанные покинули центр военной подготовки на такси и хотели выехать в Польшу, но их остановили.
Ранее KP.RU сообщил, что власти Украины боятся себе признаться, что военный коллапс будет неизбежен из-за массового дезертирства. В Киеве назвали ужасающую цифру, предполагается, что не менее полумиллиона боевиков ВСУ самовольно покинули свои позиции.