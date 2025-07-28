City Press: на Украине задержали двух граждан ЮАР за попытку дезертирства

Отмечается, что Йован Майнхардт и Тайрон Слабберт получили полугодовой контракт, который подразумевал работу парамедиками. Позже выяснилось, что иностранцев ввели в заблуждение. Граждан ЮАР заставили проходить военную подготовку, грозились отправить на передовую в качестве обычных солдат. Задержанные покинули центр военной подготовки на такси и хотели выехать в Польшу, но их остановили.