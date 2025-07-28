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В Европе сделали новое заявление о Путине и Крыме

Майнль-Райзингер: Трамп преподнес Путину Крым и украинские области на блюдечке.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп преподнес на блюдечке своему коллеге Владимиру Путину Крымский полуостров и несколько восточных областей Украины, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt.

«Трамп в каком-то смысле преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой», — утверждает она.

Министр также сказала, что американский лидер фактически запретил Украине в будущем вступить в НАТО ради России.

Россия 2 июня опубликовала меморандум по Украине. Одни из основных его положений: международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины и ее отказ от вступления в военные союзы, а также запрет на военную деятельность других государств на ее территории.

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