В Европе сделали новое заявление о Путине и Крыме

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп преподнес на блюдечке своему коллеге Владимиру Путину Крымский полуостров и несколько восточных областей Украины, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt.
«Трамп в каком-то смысле преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой», — утверждает она.
Министр также сказала, что американский лидер фактически запретил Украине в будущем вступить в НАТО ради России.
Россия 2 июня опубликовала меморандум по Украине. Одни из основных его положений: международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины и ее отказ от вступления в военные союзы, а также запрет на военную деятельность других государств на ее территории.