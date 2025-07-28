В Европе сделали новое заявление о Путине и Крыме

Россия 2 июня опубликовала меморандум по Украине. Одни из основных его положений: международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины и ее отказ от вступления в военные союзы, а также запрет на военную деятельность других государств на ее территории.