Путин поблагодарил экипаж фрегата «Адмирал Григорович» за отражение атак БПЛА

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил экипаж фрегата «Адмирал Григорович» за отражение атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства прибыл в Кронштадт, где провел встречу с экипажем корабля. По его словам, морская пехота РФ героически исполняет все возложенные на нее задачи. Путин также заявил о повышении командира фрегата в звании до капитана второго ранга.
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