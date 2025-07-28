ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 28 июл — РИА Новости. Боевики украинской армии за день провели 51 артиллерийский обстрел населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах.
«В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 28 ударов со стороны украинской армии были нанесены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области», — сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Васильевка, Малая Лепетиха, Каховка, Абрикосовка, Григорьевка, Новая Каховка, Днепряны, Старая Маячка.