ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

«В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 28 ударов со стороны украинской армии были нанесены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области», — сообщил представитель экстренных служб.