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Три агента Киева планировали диверсии на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Силовики задержали трех украинских агентов, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на Кубани. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ, 1992 и 1996 годов рождения, а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 года рождения, планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты вступили в переписку с куратором по поиску нелегального заработка и по его поручению пытались поджечь релейный шкаф на участке пассажирских железнодорожных перевозок. Злоумышленников установили по горячим следам, в ходе их разработки стали также известны их планы по поджогу объекта одного из российских сотовых операторов. Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте и покушении на диверсию.

В ФСБ России напоминают об активной работе спецслужб Украины в соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.