Три агента Киева планировали диверсии на Кубани

По данным ведомства, фигуранты вступили в переписку с куратором по поиску нелегального заработка и по его поручению пытались поджечь релейный шкаф на участке пассажирских железнодорожных перевозок. Злоумышленников установили по горячим следам, в ходе их разработки стали также известны их планы по поджогу объекта одного из российских сотовых операторов. Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте и покушении на диверсию.