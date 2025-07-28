Три агента Киева планировали диверсии на Кубани

«В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ, 1992 и 1996 годов рождения, а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 года рождения, планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, фигуранты вступили в переписку с куратором по поиску нелегального заработка и по его поручению пытались поджечь релейный шкаф на участке пассажирских железнодорожных перевозок. Злоумышленников установили по горячим следам, в ходе их разработки стали также известны их планы по поджогу объекта одного из российских сотовых операторов. Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте и покушении на диверсию.
В ФСБ России напоминают об активной работе спецслужб Украины в соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.