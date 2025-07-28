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Саперы разминировали 53 населенных пункта в приграничье Курской области

Базаров: в приграничье Курской области разминировали 53 населенных пункта.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 28 июл — РИА Новости. На территории приграничья Курской области на сегодняшний день разминированы 53 населенных пункта, в работе находятся семь муниципалитетов, заявил врио заместителя губернатора Владимир Базаров.

В июне Базаров сообщал, что силами Минобороны, МЧС и Росгвардии разминированы 44 населенных пункта, 817 километров дорог и более 12 тысяч зданий в приграничье Курской области.

«На сегодняшний день разминировано 53 населенных пункта. В работе семь», — сказал Базаров в ходе еженедельного оперативного заседания правительства региона.

Кроме того, по его словам, за прошедшую неделю обезврежено более 20 тысяч взрывоопасных предметов.

«Всего на территории Курской области с начала проведения этих работ разминировано… 67 200 гектар. За предыдущую неделю 3140 гектар разминировано. Обезврежено за прошлую неделю 21 тысяча взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения этих работ обезврежено 636 700 взрывоопасных предметов», — добавил он.