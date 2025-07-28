Саперы разминировали 53 населенных пункта в приграничье Курской области

«Всего на территории Курской области с начала проведения этих работ разминировано… 67 200 гектар. За предыдущую неделю 3140 гектар разминировано. Обезврежено за прошлую неделю 21 тысяча взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения этих работ обезврежено 636 700 взрывоопасных предметов», — добавил он.