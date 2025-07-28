В Нижнегорском районе простились с бойцом СВО

Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Боец родом из села Цветущее. Родился в 1993 году. Его история воинской службы оставляет след в сердцах сослуживцев и вдохновляет на подвиги.
В мае 2023 года герой подписал контракт с ВС РФ, попав в подразделение штурмовых рот «Шторм Z» в должности стрелка-радиотелефониста отделения огневой поддержки 4 группы 312 роты.
В июне того года крымчанин в последний раз позвонил семье, сообщив, что поедет на боевую позицию на 10 дней, однако больше не выходил на связь.
С 19 июня 2023 года он числился без вести пропавшим при артиллерийском обстреле в населенном пункте Спорное Донецкой Народной Республики.
По словам сослуживцев, Иван Голомёдов не вернулся с боевого задания, героически пав смертью храбрых. Находясь на позиции, он успел спасти жизнь одному товарищу, затащив его под плиту в окопе, после чего сам погиб вместе с другими бойцами.