В Нижнегорском районе простились с бойцом СВО

По словам сослуживцев, Иван Голомёдов не вернулся с боевого задания, героически пав смертью храбрых. Находясь на позиции, он успел спасти жизнь одному товарищу, затащив его под плиту в окопе, после чего сам погиб вместе с другими бойцами.