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В Нижнегорском районе простились с бойцом СВО

Жители Нижнегорского района проводили в последний путь участника специальной военной операции Ивана Голомёдова с позывным «Почтальон».

Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.

Боец родом из села Цветущее. Родился в 1993 году. Его история воинской службы оставляет след в сердцах сослуживцев и вдохновляет на подвиги.

В мае 2023 года герой подписал контракт с ВС РФ, попав в подразделение штурмовых рот «Шторм Z» в должности стрелка-радиотелефониста отделения огневой поддержки 4 группы 312 роты.

В июне того года крымчанин в последний раз позвонил семье, сообщив, что поедет на боевую позицию на 10 дней, однако больше не выходил на связь.

С 19 июня 2023 года он числился без вести пропавшим при артиллерийском обстреле в населенном пункте Спорное Донецкой Народной Республики.

По словам сослуживцев, Иван Голомёдов не вернулся с боевого задания, героически пав смертью храбрых. Находясь на позиции, он успел спасти жизнь одному товарищу, затащив его под плиту в окопе, после чего сам погиб вместе с другими бойцами.