Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ

СК расследует гибель мужчины при атаке БПЛА ВСУ в Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Следственный комитет расследует гибель мужчины в результате украинской вооруженной агрессии в Ленинградской области, где также ранены два человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Следственный комитет России будет расследовать гибель и ранения мирных жителей в Белгородской и Ленинградской областях в результате преступных действий украинских вооруженных формирований… В Ленинградской области вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мужчина, также ранены два человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным органов исполнительной власти, в Белгородской области в Шебекинском округе при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель и ранена его супруга, а в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал мужчина.

Подчеркивается, что СК РФ установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше