В Ленинградской области начали расследование смерти мужчины при атаке ВСУ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Следственный комитет расследует гибель мужчины в результате украинской вооруженной агрессии в Ленинградской области, где также ранены два человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«Следственный комитет России будет расследовать гибель и ранения мирных жителей в Белгородской и Ленинградской областях в результате преступных действий украинских вооруженных формирований… В Ленинградской области вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мужчина, также ранены два человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным органов исполнительной власти, в Белгородской области в Шебекинском округе при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель и ранена его супруга, а в селе Ясные Зори Белгородского района пострадал мужчина.
Подчеркивается, что СК РФ установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.