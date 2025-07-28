Депутат ЗС Владимир Вахтель вернулся в Красноярск из зоны СВО

Депутат Заксобрания Красноярского края Владимир Вахтель вернулся в Красноярск. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Народный избранник завершил полугодовой контракт с министерством обороны. Как отметил Вахтель, он лично помогал бойцам на передовой, отправлялся на СВО, чтобы понять солдатскую жизнь и отдать долг Родине.
«Появилось новое понимание российской действительности, взглянув на неё из другого мира. Там, под пулями, понимаешь, что жить нужно для будущего страны, ясно видишь, что нужно менять», — рассказал депутат, подчеркнув, что Россия сражается за создание независимого государства.
Напомним, что о возвращении с СВО Владимира Вахтеля стало известно на прошлой неделе.