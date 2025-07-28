Депутат ЗС Владимир Вахтель вернулся в Красноярск из зоны СВО

«Появилось новое понимание российской действительности, взглянув на неё из другого мира. Там, под пулями, понимаешь, что жить нужно для будущего страны, ясно видишь, что нужно менять», — рассказал депутат, подчеркнув, что Россия сражается за создание независимого государства.