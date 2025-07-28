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Воевавшего в ВСУ парагвайского наемника приговорили к 24 годам

Суд в Москве вынес вердикт по делу иностранного боевика, участвовавшего в боях на стороне Киева. За террористическую деятельность и контрабанду оружия наемник из Парагвая заочно получил 24 года заключения и крупный штраф.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина Парагвая Родриго Кристиана Карвалло. 40-летний мужчина был признан виновным в терроризме, наемничестве и контрабанде оружия. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Как установил суд, осенью 2022 года он в составе группы незаконно пересек границу России, проникнув на территорию Курской области. При себе наемник контрабандой пронес штурмовую винтовку и боеприпасы.

По данным следствия, Карвалло воевал на стороне ВСУ против российских сил до апреля 2023 года. За это ему заплатили как минимум 8 тысяч долларов.

Поскольку парагваец находится в международном розыске, его судили и арестовали заочно. По приговору он должен провести первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, наемника оштрафовали на 1 млн рублей.