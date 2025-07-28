Воевавшего в ВСУ парагвайского наемника приговорили к 24 годам

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина Парагвая Родриго Кристиана Карвалло. 40-летний мужчина был признан виновным в терроризме, наемничестве и контрабанде оружия. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Как установил суд, осенью 2022 года он в составе группы незаконно пересек границу России, проникнув на территорию Курской области. При себе наемник контрабандой пронес штурмовую винтовку и боеприпасы.
По данным следствия, Карвалло воевал на стороне ВСУ против российских сил до апреля 2023 года. За это ему заплатили как минимум 8 тысяч долларов.
Поскольку парагваец находится в международном розыске, его судили и арестовали заочно. По приговору он должен провести первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, наемника оштрафовали на 1 млн рублей.