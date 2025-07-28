Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 205 военнослужащих, уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщило в понедельник Минобороны РФ.