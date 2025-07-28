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Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ потеряли более 205 военных в зоне ответственности «Востока».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 205 военнослужащих, уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоное, Темировка Запорожской области и Сосновка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

«ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад материальных средств», — добавляется в сводке ведомства.