ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки вытеснили противника из села Бойковка и поселка Бельгийка ДНР.
ВС РФ нанесли групповой удар
В ночь на 28 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными БПЛА по военному аэродрому, складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали две бригады и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады в районах двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять артиллерийских орудий, станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и материальных средств.
«Запад» продвигается в ДНР и Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Шандриголово, Новоселовка ДНР, Дружелюбовка и Купянск Харьковской области.
Потери противника в живой силе превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и семь складов боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделения «Центра» наступают в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали шесть бригад в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе превысили 395 боевиков. ВСУ лишились танка, девяти боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции RADA.
«Восток» прорвал оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Червоное, Темировка Запорожской области и Сосновка Днепропетровской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Востока» за сутки составили: более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад материальных средств.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области.
«Уничтожены свыше 55 военнослужащих, три автомобиля и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Поражены склад боеприпасов и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 203 БПЛА самолетного типа.