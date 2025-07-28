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В Большесосновском округе похоронили двух погибших участников СВО

Земляки проводили в последний путь Виктора Анферова и Сергея Бортникова.

Источник: Администрация Большесосновского муниципального округа

Жители Большесосновского округа Пермского края 27 июля в последний путь проводили двух погибших в зоне проведения СВО земляков. Анферов Виктор Викторович и Бортников Сергей Александрович погибли при исполнении воинского долга.

Виктор Анферов родился 22 декабря 1983 года в деревне Шалимята. После окончания школы поступил в ПУ-74 по специальности «Тракторист». Последним местом его работы стало МБОУ «Нижнелыпская ООШ».

Сергей Бортников родился 13 августа 1974 года в селе Большая Соснова. После окончания школы учился на водителя в Новосибирске. До службы в СВО был сотрудником предприятия «Пермьнефтегеофизика».

Администрация Большесосновского муниципального округа выражает соболезнования семьям, друзьям и близким погибших земляков.