ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ

«Мы приглашали миссию ОЗХО проверить информацию о применении украинской стороной химических веществ в ходе боевых действий… Это обращение было получено организацией… Они проинформировали о том, что взяли этот запрос в проработку», — сказал Ульянов на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».