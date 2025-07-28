ОЗХО проработает российский запрос о применении ВСУ отравляющих веществ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия взяла в проработку запрос Москвы о применении украинскими военными отравляющих веществ, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Мы приглашали миссию ОЗХО проверить информацию о применении украинской стороной химических веществ в ходе боевых действий… Это обращение было получено организацией… Они проинформировали о том, что взяли этот запрос в проработку», — сказал Ульянов на брифинге в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».