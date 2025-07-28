В понедельник, 28 июля, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал севастопольский градоначальник.
Сообщается также, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.