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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 28 июля, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал севастопольский градоначальник.

Сообщается также, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.