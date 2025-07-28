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Су-25 группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ

Летчик Су-25 Александр подчеркнул важность слаженности и взаимного доверия в работе экипажей.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”, — говорится в сообщении.

Там уточнили, что ракеты запускались парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Летчик Су-25 Александр подчеркнул важность слаженности и взаимного доверия в работе экипажей. «Наша работа требует скоординированных действий. Работать в паре — значит доверять друг другу. Вылет штурмовиков Су-25 — это поддержка товарищей на передовой. Сегодня задачи выполнены в полном объеме», — сказал он.