Су-25 группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ

Летчик Су-25 Александр подчеркнул важность слаженности и взаимного доверия в работе экипажей. «Наша работа требует скоординированных действий. Работать в паре — значит доверять друг другу. Вылет штурмовиков Су-25 — это поддержка товарищей на передовой. Сегодня задачи выполнены в полном объеме», — сказал он.