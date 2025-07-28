Под Волгоградом простились с погибшим в СВО солдатом Максимом Савиным

В администрации Кумылженского района сообщили: в зоне СВО он исполнял обязанности бойца минометного взвода, входя в состав штурмового отряда. 8 апреля 2025 года, в ходе задач по восстановлению территориальной целостности границ РФ в районе села Поповка Белгородской области, солдат Савин М. С. погиб, проявив мужество и отвагу.