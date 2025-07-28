Под Волгоградом простились с погибшим в СВО солдатом Максимом Савиным

В Кумылженском районе Волгоградской области проводили в последний путь рядового Максима Сергеевича Савина, участника специальной военной операции.
Уроженец города Михайловка, он вырос в хуторе Попов и получил военное образование в Кумылженском казачьем кадетском корпусе. В 2017 году он был призван на срочную службу в ряды Вооруженных Сил России, занимая должность радиотелеграфиста.
В 2019 году Максим Савин заключил контракт и продолжил военную карьеру. 11 сентября 2024 года, вновь продлив службу по контракту с Министерством обороны, он направился в зону проведения специальной военной операции для защиты государственных интересов.
В администрации Кумылженского района сообщили: в зоне СВО он исполнял обязанности бойца минометного взвода, входя в состав штурмового отряда. 8 апреля 2025 года, в ходе задач по восстановлению территориальной целостности границ РФ в районе села Поповка Белгородской области, солдат Савин М. С. погиб, проявив мужество и отвагу.