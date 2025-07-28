В больнице Новочеркасска рассказали о пострадавших от атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в Новочеркасске 23 июля пострадали три человека, поступившие в БСМП.
60-летний мужчина с тяжелыми осколочными ранениями живота был прооперирован и переведен в Ростовскую областную клиническую больницу № 2, его состояние стабилизировалось.
65-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями госпитализирована, ее состояние оценивается как близкое к удовлетворительному.
58-летней женщине оказана амбулаторная помощь, после чего ее отпустили домой.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше