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В больнице Новочеркасска рассказали о пострадавших от атаки БПЛА

Об их состоянии рассказали в официальной группе больницы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В результате атаки беспилотников в Новочеркасске 23 июля пострадали три человека, поступившие в БСМП.

60-летний мужчина с тяжелыми осколочными ранениями живота был прооперирован и переведен в Ростовскую областную клиническую больницу № 2, его состояние стабилизировалось.

65-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями госпитализирована, ее состояние оценивается как близкое к удовлетворительному.

58-летней женщине оказана амбулаторная помощь, после чего ее отпустили домой.

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