Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные уничтожили два украинских танка под Серебрянкой

Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили два танка ВСУ под Серебрянкой.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск «Южная» поразили два танка противника в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

В распоряжении РИА Новости оказалось видео уничтожения расчетами FPV-дронов 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск двух танков ВСУ под Серебрянкой в ДНР.

«Подразделения БПЛА “Южной” группировки ликвидировали два вражеских танка в районе населенного пункта Серебрянка. Противник пытался скрыть в лесополосе два танка, выступавших отрядом огневой поддержки обороняющихся подразделений ВСУ. Расчетами БПЛА оба вражеских танка были обнаружены и незамедлительно поражены», — сказали в пресс-службе ЮВО.

Там уточнили, что отсутствие у обороняющихся сил ВСУ огневой поддержки и потеря противником двух единиц техники позволили подразделениям российской армии успешно продвинуться вперед на данном участке.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше