Российские военные уничтожили два украинских танка под Серебрянкой

ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск «Южная» поразили два танка противника в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
В распоряжении РИА Новости оказалось видео уничтожения расчетами FPV-дронов 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск двух танков ВСУ под Серебрянкой в ДНР.
«Подразделения БПЛА “Южной” группировки ликвидировали два вражеских танка в районе населенного пункта Серебрянка. Противник пытался скрыть в лесополосе два танка, выступавших отрядом огневой поддержки обороняющихся подразделений ВСУ. Расчетами БПЛА оба вражеских танка были обнаружены и незамедлительно поражены», — сказали в пресс-службе ЮВО.
Там уточнили, что отсутствие у обороняющихся сил ВСУ огневой поддержки и потеря противником двух единиц техники позволили подразделениям российской армии успешно продвинуться вперед на данном участке.